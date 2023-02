Paolo & Barbara è un ristorante di Sanremo in attività da 35 anni, gestito dallo chef Paolo Masieri, sua moglie Barbara Pisani e il figlio Lorenzo. Inaugurato nel 1988, dopo soli 2 anni è stato premiato con la sua prima stella Michelin. A oggi, il Paolo & Barbara è l’unico ristorante stellato presente nella Città dei Fiori e rappresenta un importante punto di riferimento per chiunque, specialmente durante la settimana del Festival di Sanremo, desideri godersi un’esperienza culinaria di massimo livello, assaporando i sapori, colori e profumi della tradizionale cucina ligure, in un’atmosfera accogliente e raffinata.

La location

Il ristorante Paolo & Barbara conserva la sua sede storica in centro a Sanremo in via Roma 47, all’interno di uno palazzo d’epoca che, insieme agli arredi classici e agli affreschi in tonalità pastello, contribuisce rendere l’ambiente elegante e raffinato. La sala dispone di 30 coperti con tavoli distribuiti su due livelli, che mantengono l’atmosfera intima e accogliente.

Menù Degustazione

Il menù degustazione del ristorante Paolo & Barbara viene periodicamente aggiornato per garantire la stagionalità e freschezza delle materie prime e include innumerevoli piatti ispirati alla cucina tradizionale ligure rivisitati in chiave contemporanea.

Anche con il variare dei piatti, il filo conduttore rimane l’utilizzo di ingredienti a chilometro zero, coltivati nell’azienda agricola di famiglia delle campagne di Castelvittorio e Ospedaletti.

Orto & Mare

Pesce Crudo in stile mediterraneo;

Zemino di bietole, cappelletti di zucca e gamberetti;

Polpo di scogliera glassato, fagioli bianchi di Pigna e cavolo nero;

SpaghettOro alla seppia integrale;

Palamita in Tataki, carciofo delle Porrine croccante e chutney di susine selvatiche

Merluzzo “a baucogna”;

Lumache della Val Nervia alle 12 erbe in sfoglia croccante;

Fassona delle Alpi Marittime scottata, erbe di montagna e pepe di Sarawak;

Gelato all’olio extravergine ed elisir di mandarino;

Limone.

Il prezzo per l’intero menù è di 130 euro a persona, bevande escluse, ma volendo è possibile optare per il menù ridotto di 7 portate al prezzo di 98 euro.

Degustazione vini

Insieme al menù degustazione è possibile ordinare un abbinamento di vini selezionati.

Sono disponibili 3 percorsi degustazione:

Vini auctotoni della Liguria (50 euro per 4 abbinamenti, oppure 60 euro per 5 abbinamenti);

Vini naturali dal Nord al Sud Italia (60 euro per 4 abbinamenti, oppure 70 euro per 5 abbinamenti);

Vini naturali francesi (4 abbinamenti a 95 euro).

Menù alla carta

Se non si vuole optare per il menù degustazione, è possibile consultare il menù alla carta e scegliere tra un’ampia selezione di piatti gourmet, accompagnati con dell’ottimo pane fatto in casa con lievito madre e grani antichi.

I prezzi sono i seguenti: