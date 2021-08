Descrizione

La torta con purè di patate è una gustosa ricetta rustica e appetitosa, ottima da portare in tavola come antipasto o piatto unico. Si preparare in pochi e semplici step, utilizzando ingredienti semplici e saporiti: purea di patate lesse, pancetta e cipolla. Una vera delizia per il palato di grandi e piccini, perfetta da servire in ogni occasione e periodo dell’anno.