Come cucinare i prelibati involtini di verza e zucca cotti al forno: un contorno rustico e autunnale, arricchito con l’aggiunta di scamorza e parmigiano.

La ricetta tradizionale degli spinaci alla romana cotti in padella con burro, uva passa e pinoli: semplicissimi da preparare e ottimi da gustare caldi.

Un contorno autunnale, raffinato e stuzzicante: come preparare la squisita zucca con feta cotta al forno, insaporita con erbe aromatiche.

Come preparare la squisita zucca in saor: un contorno aromatico con uvetta, cipolla rossa e pinoli, ispirato alla cucina veneta.

La ricetta gustosa e aromatica della zucca sabbiosa cotta al forno: un prelibato contorno, leggero e genuino, ideale da portare in tavola in autunno.

Come preparare in pochissimi minuti i deliziosi e aromatici funghi in fricassea: la ricetta aromatica con aglio, limone e mentuccia fresca.