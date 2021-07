Descrizione

La crema al latte è una classico ingredienti di pasticceria, ideale da utilizzare come morbido ripieno per torte, crostate, brioche e pasticcini di ogni tipo. Il suo sapore neutro e delicato fa sì che si possa abbinare con versatilità a qualsiasi tipologia di dessert, dai più semplici ai più elaborati. Oggi vi proponiamo una variante facile e veloce, la crema al latte con due ingredienti: tutto ciò che occorre per prepararla è della panna zuccherata e della maizena, con l’aggiunta a piacere della vaniglia per aromatizzare.