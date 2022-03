Descrizione

La focaccia con provolone e origano è una ricetta semplice e gustosa, che potete servire sia come antipasto rustico, sia come sfizioso piatto unico dell’ultimo minuto. Per realizzare questa ricetta occorrono pochissimi ingredienti: una focaccia pronta, che potete preparare in casa o acquistare dal vostro fornaio di fiducia, del provolone da cuocere alla piastra e una miscela di olio e origano con la quale condire la focaccia farcita.