Spiedini di fragole e cioccolato, un dolce ad alto tasso di seduzione

Gli ingredienti per 4 persone per la preparazione degli spiedini con fragole e cioccolato. Spoiler: sono perfetti sia come dessert, sia come merenda.

La seduzione, come ben si sa, è profondamente legata al cibo. Siamo essere fisici, profondamente sensoriali e l’alimentazione coinvolge diversi aspetti di questa nostra peculiarità.

Sono numerosi gli ingredienti che possono essere chiamati in causa quando si parla di momenti di gusto ad alto tasso di eros. Uno di questi è il cioccolato. Si ricorda spesso il suo essere connesso a filo doppio alla seduzione. Non sempre, però, lo si fa con l’effettiva consapevolezza del motivo.

La causa degli effetti afrodisiaci del cioccolato è da attribuire alla presenza, in quello che molti definiscono il cibo degli dei, di feniletilamina in piccole quantità. Questo ormone, che si può trovare naturalmente nel cervello umano, come dimostrato più volte dalla scienza, è rilevabile quantità elevate in coloro i quali provano sentimenti come l’innamoramento. Non è un caso che venga chiamato in causa con l’appellativo di ormone del colpo di fulmine.

Secondo la scienza, la passione che tantissime coppie cercano per la prima volta o fanno di tutto per rivivere, sarebbe proprio il risultato degli alti livelli di feniletilamina che, quasi sempre, caratterizzano i primi periodi di un rapporto sentimentale.

Anche se, mettendosi in gioco in cucina, non si riuscirà a riproporre gli alti dosaggi di ormone che caratterizzano il post colpo di fulmine, si può fare tanto per risvegliare l’eros. Chi pensa che sia necessario mettere in campo chissà quali abilità, si sbaglia di grosso.

Esistono ricette deliziose e semplici, come per esempio gli spiedini di fragole e cioccolato. Li abbiamo scoperti sul sito Ricettein30minuti.it e, nelle prossime righe, vi proponiamo la ricetta passo passo.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per 4 persone per la preparazione degli spiedini con fragole e cioccolato (spoiler: sono perfetti sia come dessert, sia come merenda):

10 – 12 fragole

Una confezione di cioccolato da 80 – 100 grammi massimo

Svolgimento

Come hai appena visto, gli ingredienti necessari per preparare questa ricetta sono solo due: il cioccolato, che si può scegliere, a seconda dei propri gusti, al latte o fondente, e la frutta fresca. Non c’è che dire: il non plus ultra della semplicità.

Il primo passo della preparazione consiste nel lavare le fragole. Essenziale, in questa fase, è controllare che siano prive di ammaccature e di altri segni. Se tutto va bene, le si priva della foglia verde presente sulla sommità.

A questo punto, si prende uno spiedino e si infilzano i frutti, avendo massima cura di non schiacciarli.

Ci si può dedicare ora al cioccolato. Cosa bisogna fare? Prendere un recipiente non troppo alto e spezzettare il suddetto ingrediente. Giusto per fare un esempio concreto, ricordiamo che va benissimo anche il piattino della tazzina da tè. Il cioccolato va poi messo nel microonde e lasciato sciogliere. Per vedere se sta procedendo tutto nel modo giusto, si consiglia di controllare ogni 30 secondi circa, in modo da evitare che si bruci.

Chi ama metodi un po’ più laboriosi ma classici, può farlo sciogliere a bagnomaria. In questo caso, basta mettere il cioccolato in un pentolino e prenderne un altro più grande, non di tanto, e riempirlo d’acqua, da posizionare poi sul fuoco per farla bollire. Il primo pentolino andrà sistemato dentro al secondo.

Quando il cioccolato sarà fuso, non rimane che prendere gli spiedini e adagiarli sopra la delizia dolce appena preparata.

In questa fase, è importante avere cura di immergere gli spiedini nel cioccolato da entrambi i lati. Subito dopo, è bene posizionarli su una griglia, in modo da scolare bene tutto il cioccolato fuso in eccesso.

Si possono offrire subito? Certamente sì! In alternativa, li si può far raffreddare un po’ in modo da consentire loro di raggiungere la temperatura ambiente. Un consiglio: se fa particolarmente caldo e non li si vuole portare in tavola subito, è meglio metterli in frigorifero in attesa che il cioccolato si indurisca.

Per un tocco di originalità in più, si può decorare ogni fragola con della farina di cocco. Chiaramente, quando li si serve, non bisogna dimenticare lo champagne.