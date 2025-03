Ingredienti per il pollo con peperoni

Per preparare questo delizioso piatto, avrai bisogno di:

1 pollo intero (circa 1,5 kg), sezionato in 8 pezzi

3 peperoni (uno rosso, uno giallo e uno verde)

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 bicchiere di vino bianco

400 g di passata di pomodoro

Sale e pepe q.b.

1 bicchiere d’acqua

Preparazione del pollo con peperoni

Inizia la preparazione del pollo con peperoni pulendo e tagliando i peperoni a pezzetti. In un tegame capiente, scalda l’olio e rosola uno spicchio d’aglio. Aggiungi i pezzi di pollo, salali e pepali, e rosolali fino a doratura. Questo passaggio è fondamentale per sigillare i succhi della carne e ottenere un piatto saporito.

Una volta rosolato il pollo, sfuma con il vino bianco e lascia evaporare l’alcol. A questo punto, unisci la passata di pomodoro e i peperoni. Mescola bene e aggiungi un bicchiere d’acqua. Copri il tegame con un coperchio e lascia cuocere a fuoco medio per circa 30 minuti.

Consigli per una cottura perfetta

Durante la cottura, è importante controllare il livello di liquido nel tegame. Se necessario, aggiungi un po’ d’acqua per evitare che il pollo si asciughi troppo. Negli ultimi 10 minuti di cottura, togli il coperchio per far ridurre il sugo e ottenere una consistenza più densa. Assaggia e aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto.

Questo piatto è perfetto da servire con un contorno di purè di patate o polenta, che assorbiranno il delizioso sugo di pomodoro e peperoni. Il pollo con peperoni è un piatto che può essere preparato in anticipo e riscaldato, rendendolo ideale anche per cene con amici e familiari.

Varianti e suggerimenti

Esistono molte varianti di questa ricetta tradizionale. Puoi aggiungere olive nere o verdi per un tocco mediterraneo, oppure utilizzare spezie come origano o rosmarino per arricchire il sapore. Inoltre, il pollo con peperoni si presta bene anche alla cottura in forno, per un risultato ancora più croccante.

Non dimenticare di utilizzare polli di qualità, come la Razza Bianca di Saluzzo o la Razza Valdarnese Bianca, per garantire un piatto dal sapore autentico e genuino. Buon appetito!