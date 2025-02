Scopri come preparare un secondo piatto gustoso e colorato per l'autunno

Ingredienti per un piatto autunnale

Per preparare il pollo croccante con zucca e radicchio, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

4 petti di pollo (circa 200 g ciascuno)

200 g di zucca

2 scalogni

1 cespo di radicchio tardivo

100 g di semi di zucca

50 g di semi di sesamo

50 g di gallette di riso

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Curcuma in polvere per guarnire

Barbabietola rossa (facoltativa)

Preparazione del pollo croccante

Inizia tagliando i petti di pollo in pezzi di circa 50 g. Frulla i semi di zucca, i semi di sesamo e le gallette di riso fino a ottenere una panatura fine. Impana i pezzi di pollo con questo composto, assicurandoti che siano ben ricoperti. Questo passaggio è fondamentale per ottenere un pollo croccante e saporito.

Nel frattempo, prepara la zucca: privala della buccia e dei semi, quindi tagliala a fette spesse circa 3 cm. Disponi le fette in una pirofila insieme agli scalogni affettati grossolanamente. Condisci con un filo d’olio e una presa di sale, quindi copri con un foglio di alluminio e cuoci in forno a 200°C per 20 minuti. Dopo questo tempo, rimuovi la stagnola e continua la cottura per altri 10-15 minuti, girando le fette di tanto in tanto per una cottura uniforme.

Preparazione del radicchio e della crema di zucca

Una volta che la zucca è cotta, frullala insieme agli scalogni fino a ottenere una crema vellutata. Se necessario, aggiusta di sale e un filo d’olio per rendere la crema ancora più saporita. Per il radicchio, taglialo in spicchi e scottalo in acqua bollente con un po’ di aceto, zucchero e sale per circa un minuto. Questo passaggio aiuta a mantenere il colore e a ridurre l’amaro del radicchio.

Se desideri aggiungere un tocco di colore al piatto, puoi preparare dei dischi di barbabietola. Taglia la barbabietola a fette spesse 5 mm e utilizzando un tagliapasta, ricava dei piccoli dischi. Rosolali in padella con un filo d’olio per 2-3 minuti fino a doratura.

Impiattamento e presentazione

Per completare il piatto, rosola il pollo in una padella antiaderente con un filo d’olio per 4-5 minuti, quindi trasferiscilo in forno a 200°C per altri 10 minuti per garantire una cottura perfetta. Una volta pronto, servi il pollo accompagnato dalla crema di zucca, gli spicchi di radicchio e i dischi di barbabietola. Per un tocco finale, spolvera con un po’ di curcuma.

Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma è anche un’esplosione di colori che porterà calore e comfort sulla tua tavola durante le fredde giornate autunnali. Buon appetito!