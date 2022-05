Descrizione

Il pollo in fricassea è un tradizionale secondo piatto tipico della cucina toscana, che può essere preparato con un intero pollo tagliato a pezzi, oppure con dei teneri bocconcini di petto di pollo. Noi abbiamo optato per i bocconcini (che potete eventualmente sostituire con degli straccetti), cotti in padella con un aromatico soffritto al burro e conditi con una cremosissima salsa di tuorli, succo di limone e prezzemolo tritato.