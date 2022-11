Descrizione

Le polpette di cavolfiore cotte in friggitrice ad aria sono delle deliziose crocchette vegane, preparate con la sola aggiunta di patate, porro e pangrattato. La cottura in friggitrice ad aria consente di ottenere in soli 20 minuti delle polpette super croccanti, fragranti e saporite, utilizzando pochissimo olio. Potete abbinarle a della maionese vegana e servire sia come antipasto, sia come secondo piatto.