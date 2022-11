Descrizione

I fritto di pesce è un grande classico, ideale da servire come aperitivo con delle patatine come il tradizionale fish and chips inglese, oppure come secondo piatto con un contorno fresco. Se temete che la frittura possa appesantirvi o semplicemente volete optare per un metodo di cottura più semplice, potete utilizzare la friggitrice ad aria: in soli 15 minuti otterrete un simil-fritto croccantissimo e fragrante, con pochissimi grassi e calorie. Ecco come preparare delle ottime sardine fritte in friggitrice ad aria, ideali da condire con del succo di limone e servire calde.