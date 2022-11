Descrizione

Gli gnocchetti sardi alla sorrentina sono un gustoso primo piatto che nasce dall’unione di due grandi classici della cucina italiana: i malloreddus sardi e gli gnocchi al pomodoro con mozzarella fior di latte tipici della cucina campana. La ricetta che vi proponiamo è semplicissima, veloce e ricca di gusto, ottima da portare in tavola in qualsiasi occasione. Potete renderla ancora più appetitosa trasferendo gli gnocchetti all’interno di una pirofila, cospargendoli di parmigiano grattugiato e facendoli gratinare in forno per una decina di minuti.