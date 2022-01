Descrizione

Le polpettine in brodo sono un grande classico che piace a grandi e piccoli: semplice da preparare, nutriente e ricco di gusto, ottimo da portare in tavola quando fa freddo. Potete riproporle in innumerevoli varianti, modificando la composizione delle polpette o sostituendo il brodo di carne mista con del brodo di pollo o con del brodo vegetale.