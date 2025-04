Un antipasto estivo da servire freddo

I pomodori ripieni di tonno rappresentano un antipasto estivo ideale, perfetto per chi desidera un piatto leggero ma ricco di sapore. Questo finger food è estremamente versatile e può essere preparato in anticipo, rendendolo una scelta perfetta per buffet e aperitivi. Grazie alla freschezza dei pomodori e alla cremosità del ripieno, ogni morso è un’esplosione di gusto che conquista il palato.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare questa delizia, è fondamentale scegliere pomodori maturi ma sodi, in modo da garantire una buona tenuta durante la preparazione. Il ripieno è composto da tonno, capperi e maionese, ma è possibile personalizzarlo a piacere. Per una versione più leggera, si può sostituire la maionese con yogurt greco o ricotta fresca. In questo modo, si otterrà un composto cremoso e meno calorico, perfetto per chi è attento alla linea.

Varianti e consigli utili

Le varianti di questa ricetta sono molteplici: si possono aggiungere acciughe per un sapore più deciso o aromatizzare il ripieno con erbe fresche come basilico o prezzemolo. Un trucco importante è quello di far scolare i pomodori capovolti per alcuni minuti dopo averli svuotati, in modo da evitare che rilascino troppa acqua nel ripieno. Per un tocco finale, non dimenticate di decorare i pomodori con un rametto di maggiorana fresca, che aggiunge un aroma delicato e invitante.