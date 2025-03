Un evento dedicato alla pizza di qualità

Il 7 aprile si svolgerà a Roma Di Pizza Roma, un evento esclusivo riservato ai lettori di Dissapore, che offre l’opportunità di assaporare le pizzerie d’eccellenza della regione, selezionate con cura da Garage Pizza. Questo format itinerante non è solo per professionisti del settore, ma è aperto anche agli appassionati della pizza, creando un’atmosfera di condivisione e confronto.

Un viaggio tra le migliori pizzerie italiane

Di Pizza Roma rappresenta l’inizio di un tour che toccherà diverse regioni italiane nel 2025. Dopo la tappa romana, il format si sposterà in Toscana a maggio, per poi proseguire in Puglia e Marche in autunno, concludendosi in Campania a dicembre. Ogni evento sarà un’occasione unica per scoprire le peculiarità delle pizzerie locali e per interagire con i pizzaioli, che presenteranno le loro creazioni in un contesto di festa e celebrazione.

Premiazione delle pizzerie d’eccellenza

Durante la serata romana, verranno premiate 14 pizzerie d’eccellenza, riconosciute per la loro qualità e innovazione. Queste pizzerie non solo riceveranno un’esclusiva targa, ma saranno anche protagoniste di performance live, dove potranno mostrare le loro abilità culinarie e interagire con una giuria di esperti e appassionati. Questo momento di confronto è fondamentale per promuovere la cultura della pizza e per valorizzare il lavoro dei pizzaioli.

Come partecipare all’evento

Per partecipare a Di Pizza Roma, è necessario registrarsi gratuitamente attraverso l’eventbrite dedicato. Gli ospiti avranno l’opportunità di muoversi liberamente all’interno della location, assaporando le creazioni delle pizzerie e vivendo un’esperienza unica. L’evento è supportato da partner di prestigio come Molini Pivetti e Frantoi Cutrera, che contribuiscono a rendere questa serata indimenticabile.

Non perdere l’occasione di essere parte di questo evento straordinario. Segna sul tuo calendario la data del 7 aprile e preparati a vivere una serata all’insegna della pizza di alta qualità, del networking e della passione per uno dei piatti più amati al mondo.