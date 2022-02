Descrizione

I porri e uova al forno sono un semplice e gustoso secondo piatto vegetariano che si prepara in meno di 30 minuti e può essere servito con successo in ogni occasione. Potete proporre questa ricetta come sfiziosa alternativa alle classiche uova al tegamino con cipolla e arricchirla a piacere con l’aggiunta di altri ingredienti gustosi, come pancetta o scamorza a cubetti.