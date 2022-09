Il Laqua Vineyard è il nuovo resort inaugurato da Antonino Cannavacciuolo e da sua moglie Cinzia Primatesta il 24 giugno 2022. Immerso nel verde della campagna toscana, tra vignetti e colli sconfinati, il Vineyard si aggiunge alla collezione di resort Laqua, già presenti in Piemonte sul Lago d’Orta (in cui è presente anche Villa Crespi) e in Campania a Vico Equense e Meta di Sorrento, proponendosi come ambiente intimo e accogliente in cui trascorre una vacanza in pieno relax, a stretto contatto con la natura.

Il Laqua Vineyard dispone di 6 appartamenti dal design elegante e ricarcato, e ospita il ristorante di cucina gourmet dello chef Cannavacciuolo, aperto a pranzo e a cena con menù degustazione e alla carta.

Location

Il Laqua Vineyard si trova nel cuore della campagna toscana, a Casanova di Terricciola in provincia di Pisa, un antico borgo di origine etrusca lontano dal tramestio della città. In linea con il design degli appartamenti, anche il ristorante offre ai propri ospiti un ambiente caldo e accogliente in cui godersi un pranzo o una cena intima all’insegna del buon cibo.

Menù

La cucina del Laqua Vineyard propone ai suoi ospiti due menù degustazione, un menù business lunch e un menù alla carta, con prezzi a partire da 18 euro.

Menù degustazione

A entrambi i menù è possibile abbinare una degustazione di vini.

Origini:

Benvenuto dello Chef;

lardo di seppia, melanzana, pomodoro e arancia;

spaghetti, estratto di peperone, pil pil di cocotche e polvere di limone;

baccalà, tarte tatin di cipolle e consistenze;

ciliegia, lemongrass, salvia, olio evo.

Sorella Terra:

Benvenuto dello Chef;

carne cruda alla pizzaiola, olive, capperi e origano;

risotto, salvia, burro acido e bottarga di pollo;

cappelletti;

piccione, insalata di patate e mela verde e chutney al rabarbaro;

albicocca, birra, yogurt e pepe.

Menù Business Lunch

Il menù Business Lunch è disponibile solo a pranzo e prevede l’antipasto, il dessert e una portata a scelta tra il primo e il secondo:

Benvenuto dello Chef;

spaghetto con peperone o baccalà con consistenze di cipolle;

piccola pasticceria;

caffè espresso.

Menù alla carta

Dal menù alla carta è possibile ordinare sia i piatti presenti nei menù degustazione, sia altre portate inedite.

Antipasti:

tartare di tonno, cocco, mozzarella e lime;

pomodoro brasato, melissa, colatura di provola e albicocche;

branzino, mela, caprino e sedano rapa.

Primi piatti:

pappardelle, teste di gambero, lardo, aneto e crumble di castagnaccio;

capelletti di coniglio, cremoso alle carote, infuso all’eucalipto e basilico, zuppa forte.

Secondi di pesce:

ricciola, zucchine, cipollotto alla cenere e salsa olandese;

rombo, verdure bianche al vapore, vellutata di pesce al sifone e caviale.

Secondi di carne:

vitello, dalla testa alla coda.

Dessert:

Babà Cannavacciuolo;

cioccolato, pane, sale, rhum.

Come prenotare

Il ristorante del Laqua Vineyard è chiuso il lunedì e aperto dal martedì sera alla domenica, sia a pranzo che cena. Per prenotare un tavolo occorre compilare l’apposito form presente sul sito ufficiale del resort, selezionando il numero di persone, il giorno e l’orario. Per prenotazioni superiori alle 6 persone è necessario contattare telefonicamente il ristorante.