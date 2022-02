Descrizione

Cercate un dolcetto semplice e goloso preparare per la merenda o da servire come dessert in un’occasione speciale? Provate i nostri quadrotti all’arancia: deliziosi tortini a base di ricotta, irresistibilmente morbidi e cremosi, a metà tra una classica torta e un budino, così golosi che conquisteranno anche i più piccoli.