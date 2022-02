Qualità, praticità e sostenibilità: gli ingredienti del successo di HelloFresh

Sbarcato da poco anche in Italia, HelloFresh sta già riscuotendo un grandissimo successo. Il servizio che permette di ricevere direttamente a casa dei box contenenti ricette ed ingredienti già pesati pronti per realizzarle piace moltissimo e dobbiamo ammettere che si tratta di una grandissima trovata. Al giorno d’oggi infatti il tempo per fare la spesa è sempre troppo poco e quando andiamo al supermercato acquistiamo cibo che rischia di essere poi gettato nella spazzatura. Questo accade perché non abbiamo sempre le idee chiare su cosa cucinare per tutta la settimana, dunque improvvisiamo ma purtroppo qualcosa avanza sempre in frigorifero.

HelloFresh consente di dire addio allo spreco alimentare e alla spesa al supermercato, portando in tavola dei piatti gustosi e sani, originali e sempre diversi, ideati dagli chef professionisti. Ma perché questo servizio piace così tanto in Italia? Perchè punta tutto su qualità, praticità e sostenibilità: sono questi gli ingredienti del successo dei box ricette di HelloFresh.

Qualità: ingredienti freschi di prima scelta

Nelle box ricette di HelloFresh possiamo trovare ingredienti di prima qualità, freschissimi e provenienti da produttori locali italiani. Questo è un dettaglio che fa la differenza e che sicuramente contribuisce a rendere HelloFresh un servizio così apprezzato. Coloro che si sono abbonati sanno perfettamente di non doversi preoccupare della provenienza dei prodotti contenuti nelle box, perché questo servizio è ineccepibile da tale punto di vista. La lista dei fornitori è consultabile sul sito web ufficiale, in totale trasparenza, e la filosofia di HelloFresh è quella di sostenere una filiera corta, acquistando direttamente dal produttore.

Praticità: si riceve tutto a casa

Il secondo ingrediente del successo di HelloFresh è la praticità. Parliamo infatti di un servizio decisamente comodo, che consente di risparmiare moltissimo tempo prezioso e anche questo è un dettaglio che fa la differenza al giorno d’oggi. Abbonandosi ad HelloFresh non ci si deve più preoccupare di andare personalmente a fare la spesa e nemmeno di pensare a cosa preparare per cena. Basta scegliere i piatti che si preferiscono tra i molti proposti di settimana in settimana ed il gioco è fatto: si ricevono direttamente a casa le box con gli ingredienti già pesati e le istruzioni passo passo per preparare le proprie ricette. Si tratta di un servizio in abbonamento, ma in caso di imprevisti di qualsiasi genere si può sempre saltare una settimana oppure disdire immediatamente dunque non si è vincolati.

Sostenibilità: ridotto impatto sull’ambiente

HelloFresh consente anche di sposare una filosofia di vita più sostenibile. Questa è infatti la prima compagnia di box ricette ad emissioni zero. Acquistando direttamente dal produttore ed accorciando dunque la filiera è in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente ma non solo: HelloFresh compensa il 100% di tutte le emissioni dirette di CO2 con vari progetti ed iniziative. Le cene invendute vengono distribuite al Banco Alimentare della Lombardia, quindi non vengono prodotti sprechi da HelloFresh: tutto il cibo viene consumato. Infine, il packaging e gli imballaggi vari sono tutti riciclabili ed ecologici: altro dettaglio che contribuisce a rendere HelloFresh sostenibile al 100%.