Carne trita in freezer: quanto tempo dura e come conservarla?

Quanto tempo dura la carne trita in freezer e come conservarla correttamente? Consigli e accorgimenti da rispettare per una conservazione ottimale.

La carne macinata è uno degli ingredienti più versatili, in quanto consente la preparazione di tantissimi piatti diversi: dal classico ragù alle polpette e hamburger. È indubbiamente pratica da tenere in frigorifero, tuttavia occorre ricordarsi di consumarla in tempi brevi, in quanto tende a deperire facilmente, specialmente se tenuta in condizioni non ottimali: a tal proposito, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come conservare la carne in frigo. Se ne avete acquistata in quantità generose dal vostro macellaio di fiducia e volete conservarla per lunghi periodi di tempo, vi consigliamo di congelarla. In questo articolo, vi spieghiamo esattamente come fare per congelare la carne trita in tutta sicurezza, evitando di rovinarne il sapore e la consistenza. Inoltre, vi forniamo qualche indicazione sulla durata, da tenere sempre a mente.

Come conservare la carne trita in freezer?

In frigorifero la carne macinata non dura più di un giorno, ragion per cui, se non avete intenzione di consumarla entro breve termine, vi consigliamo di riporla subito in freezer, rispettando alcune accortezze.

Se la carne trita che avete acquistato si trova confezionata in una vaschetta sigillata, potete riporla direttamente in congelatore, dopo aver verificato che la pellicola ancora integra. In caso contrario, provvedete a richiuderla con un altro strato di pellicola, per evitare che il gelo e l’aria secchino eccessivamente la carne.

Se invece avete acquistato la carne macinata sfusa dal macellaio, o la avete tritata voi stessi, potete congelarla dopo averla riposta all’interno di un contenitore a chiusura ermetica.

Per quanto riguarda la durata, consigliamo di non lasciar trascorrere più di 3 mesi prima di consumarla e lasciarla scongelare lentamente in frigorifero, evitando di esporla a sbalza termici che potrebbero comprometterne la salubrità.