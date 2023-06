Quanto tempo dura il tiramisù in frigo e come conservarlo correttamente affinché rimanga cremoso e aromatico? Consigli pratici da tenere a mente.

Il tiramisù è uno di quei dolci che non hanno bisogno di presentazioni, nonché il dessert più famoso d’Italia. Un mix semplicissimo di ingredienti, tra cui soffice crema al mascarpone e savoiardi imbevuti nel caffè, capace conquistare al primo assaggio chiunque lo assaggi per la prima volta.

Il suo inebriante profumo di caffè viene associato ai momenti di gioia e convivialità: compleanni, festività, ricorrenze speciali o una semplice pranzo della domenica in famiglia, qualsiasi occasione è buona per servirlo. Pochi altri dolci al cucchiaio riescono a eguagliare la bontà del tiramisù. Se lo si vuole preparare senza caffè, le alternative non mancano: si può provare il tiramisù alle fragole, quello alle pesche o al limone, perfetti da gustare in estate!

Qualunque sia la vostra versione preferita, una cosa è certa: il tiramisù va consumato fresco e cremoso, altrimenti perde la sua bontà e la sua consistenza. Ma come fare per conservare il tiramisù e per quanto tempo si può tenere in frigo? Ecco alcuni consigli pratici da tenere a mente.

Quanto dura il tiramisù fatto in casa?

Il tiramisù, data la sua composizione a base di uova e mascarpone, ha una durata molto limitata. Generalmente si consiglia di consumarlo altro 24 ore dalla sua preparazione, ma se correttamente conservato si può tenere in frigo anche per 2-3 giorni. L’importante è che sia ben coperto con della pellicola per alimenti o sigillato all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, per evitare che possa assorbire il sapore degli altri alimenti presenti in frigorifero.

Se volete preparare il tiramisù in anticipo e conservarlo per più tempo, potete riporlo in freezer. Potete sia congelare un’intera teglia, sia delle porzioni più piccole da scongelare e servire all’occorrenza nelle occasioni in cui si hanno pochi ospiti. In ogni caso, è fondamentale coprire accuratamente il tiramisù con della pellicola e della carta stagnola, così da isolarlo e preservarne il sapore. Il tiramisù congelato si conserva per circa 3 mesi in freezer. Per scongelarlo è sufficiente lasciarlo in frigo per alcune ore. Ricordate di spolverizzarlo con il cacao amaro solo al momento di servirlo.