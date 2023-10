Pan di Spagna al cacao, soffice e alto: come prepararlo

Descrizione

Il pan di Spagna al cacao è un’alternativa al classico pan di Spagna, che si prepara con farina, uova, zucchero e fecola di patate, che contribuisce a rendere l’impasto soffice e leggero. L’aggiunta del cacao rende questo dolce irresistibilmente delizioso, tanto da poterlo servire anche tale e quale, come torta da colazione. In questa ricetta vi spieghiamo come ottenere un pan di Spagna al cacao alto e soffice, da utilizzare come base per torte a strati e altri dessert, come la zuppa inglese e la millefoglie.