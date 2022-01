Il valore della refrigerazione nelle cucine professionali

È facile pensare che il termine “refrigerazione” indichi solamente frigoriferi domestici e banchi frigo nei supermercati. La refrigerazione invece, al giorno d’oggi, è fondamentale per la corretta conservazione dei prodotti alimentari e per il mantenimento della sicurezza alimentare e nutrizionale. Talmente fondamentale da diventare una delle punte di diamante per il settore retail.

Se, infatti, anticamente il problema era legato a come conservare gli alimenti, oggi che i dibattiti rispetto agli sprechi alimentari sono all’ordine del giorno e la tecnologia avanza, il focus si concentra su una conservazione efficace ed efficiente del cibo. È questo che ha fatto la trevigiana Gemm Srl: concentrarsi sulla qualità e sulla tecnologia all’avanguardia.

Grazie alla costante attenzione verso le tendenze del mercato e verso lo sviluppo di know-how tecnologico, oggi Gemm è diventata l’azienda leader ed il punto di riferimento italiano ed estero nella produzione di attrezzature refrigerate per la ristorazione professionale. Punto cardine dell’azienda è lo studio attento e peculiare delle esigenze del settore nonché l’applicazione di tecnologia avanzata nella realizzazione e nello sviluppo produttivo: l’azienda, infatti, utilizza i software di progettazione 3D più avanzati a livello globale per sviluppare attrezzature refrigeranti performanti e affidabili, scongiurando qualsiasi rischio dovuto a una conservazione inadeguata degli alimenti.

Con prodotti affidabili e dal design vincente, attualmente GEMM opera nei settori alimentari più importanti quali ristorazione, pizzeria, pasticceria e gelateria. Ognuno di questi settori ha bisogni ed esigenze differenti, motivo per cui le attrezzature refrigeranti professionali sono così varie e diverse tra loro a seconda degli usi e dei settori per cui sono pensate.

Ristorazione e pizzeria: la preservazione della qualità degli ingredienti

La cucina italiana è molto invidiata all’estero, ma il saper cucinare non basta. Una parte determinante della qualità dei prodotti alimentari all’interno di un ristorante è data dal sistema di conservazione e refrigerazione. La scelta accurata delle varie tipologie di frigorifero a seconda dei cibi che si consumano abitualmente garantisce sicurezza e igiene, contribuendo alla soddisfazione finale della clientela. GEMM progetta armadi frigo tropicalizzati in grado di operare anche nei climi più caldi, con prestazioni elevate con un’alta efficienza energetica. È il caso delle tradizionali linee SPACE e SPACE PLUS in ambito gastronomico che propongono armadi frigoriferi e conservatori costruiti completamente in acciaio inox, con compressori silenziosi a basso consumo d’energia. Per quanto riguarda il mondo dell’abbattimento invece vengono proposte le nuove linee RUNNER BASIC e TOP, ovvero quanto di meglio la tecnologia del freddo possa offrire sul mercato a livello prestazionale: i prodotti, infatti, sono dotati di impianti potenziati per poter gestire anche carichi di lavoro elevati garantendo sempre la massima affidabilità, l’estetica e la corretta idratazione del prodotto. Non solo ristoranti: anche la pizza, per risultare squisita, dovrà possedere qualità in ogni ingrediente che la compone. GEMM ha pensato anche alle pizzerie mettendo a punto banchi per pizzeria refrigeranti modulari, tavoli e dispositivi fermalievitazione integrandoli con intuitivi schermi touch al fine di poter settare le corrette temperature in base ai cicli di lavoro.

Pasticceria e Gelateria: l’importanza di non alterare il gusto gli alimenti

La veneta Gemm propone anche numerose soluzioni studiate appositamente per i laboratori di gelateria e pasticceria che, nel corso degli anni, vengono sempre più adottate non solo dagli artigiani italiani ma anche da quelli esteri.

A partire dai tavoli refrigerati della serie LABOR dotati di impianto refrigerante ad alte prestazioni per una conservazione perfetta del prodotto di pasticceria fresca fino agli armadi refrigerati della Serie DELICE, progettati per l’utilizzo come armadio frigo per pasticceria o conservatore per gelato. Tutti i modelli sono costruiti completamente in acciaio inox, secondo gli standard qualitativi più elevati: tutti i tipi di armadio frigo, grazie ad una cella ad angoli raggiati, consentono la massima igiene aiutando la pulizia interna inoltre sono dotati di una guarnizione magnetica ad incastro che ne facilita la sostituzione.

Non per ultimo, il mondo del gelato. Possedere macchinari affidabili ad alte prestazioni è fondamentale per ottenere un risultato eccellente. Infatti la stagione, in cui il gelato è l’alimento di punta, ovvero l’estate, obbliga a lavorare con temperature elevate e proprio per questo Gemm offre a catalogo modelli di facile utilizzo ma in grado di sopportare i ritmi di lavoro più serrati e le temperature più calde, garantendo una conservazione ottimale del gelato senza rovinare le caratteristiche organolettiche dell’alimento.

Ti abbiamo convinto dell’importanza della conservazione per ottenere risultati?

Se vuoi aprire un’attività legata al mondo culinario o vuoi migliorare le prestazioni della tua cucina, ti consigliamo vivamente di sfogliare l’intero catalogo Gemm: ti garantiamo una conservazione di valore di ogni alimento e risultati finali ottimali.