Descrizione

La Ribeye è una bistecca particolarmente marezzata, molto apprezzata da chi ama la carne cotta alla griglia. La Ribeye non è altro che una costata privata dell’osso, le cui venature di grasso intramuscolare contribuiscono a regalarle un sapore e una consistenza unici. Quando cucinata alla griglia, la bistecca ribeye sviluppa grazie alla reazione di Maillard una deliziosa crosta croccante in superficie, mentre l’interno rimane tenero e succoso. Scoprite come prepararla in pochissimi minuti e servitela con un contorno di patate o delle verdure alla griglia.