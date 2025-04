Scopri come preparare un primo piatto fresco e gustoso in soli 15 minuti.

Ingredienti per fettuccine al limone e piselli

Per realizzare questo delizioso piatto primaverile, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

Fettuccine fresche all’uovo

Piselli sgranati

Burro

Scorza di limone

Panna fresca

Sale e pepe q.b.

Preparazione della ricetta

La preparazione delle fettuccine al limone e piselli è semplice e veloce. Iniziamo con la cottura dei piselli. Porta a ebollizione una pentola d’acqua e sbollenta i piselli per circa 3 minuti. Una volta pronti, scolali e mettili da parte.

Nel frattempo, lava bene i limoni e grattugia solo la parte gialla della buccia. In una padella, fai sciogliere il burro e aggiungi i piselli, insaporendoli con sale e pepe. Aggiungi la scorza di limone e mescola bene.

Cuoci le fettuccine in acqua salata seguendo le istruzioni sulla confezione. Quando sono al dente, scolale e trasferiscile nella padella con il condimento. Aggiungi la panna e lascia addensare il sugo per un paio di minuti, mescolando delicatamente per amalgamare i sapori.

Servire le fettuccine al limone e piselli

Una volta che il sugo si è addensato, servi le fettuccine al limone e piselli immediatamente, guarnendo con un po’ di scorza di limone fresca per un tocco di colore e sapore. Questo piatto è perfetto per un pranzo in famiglia o una cena con amici, grazie alla sua freschezza e semplicità.

Le fettuccine al limone e piselli non solo sono un’ottima scelta per la primavera, ma sono anche un modo per portare in tavola ingredienti freschi e di stagione. Provale e lasciati conquistare dal loro gusto delicato e avvolgente!