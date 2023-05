Descrizione

Se amate il pesce e volete preparare un secondo piatto semplice e veloce, i gamberoni in padella con pomodorini sono la ricetta che fa per voi. Leggeri, gustosi e genuini: richiedono pochi minuti di cottura e sono perfetti da servire in qualsiasi occasione. I gamberoni vengono prima rosolati in padella con aglio e olio, così da esaltarne il gusto mediterranei, per poi venire sfumati con vino bianco e cotti con i pomodorini ciliegini, che aggiungono colore e freschezza al piatto. Provate anche voi e serviteli come secondo piatto con del pane casereccio tostato e un contorno sfizioso, come degli spiedini di verdure o delle patate al forno croccanti.