Descrizione

Pensate che per preparare delle chips di patate super croccanti e dorate occorra necessariamente ricorrere alla frittura? Ebbene, seguendo qualche piccolo accorgimento vi assicuriamo che riuscirete a ottenere delle patate al forno croccanti come fritte, ottime da portare in tavola sia come contorno, sia come sfizioso finger food da gustare durante un aperitivo. Seguite passo dopo passo la nostra ricetta e provatele: non potrete più farne e a meno!