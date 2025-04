Ingredienti per la coppa di maiale

Per preparare questo piatto gourmet, avrai bisogno di:

500 g di coppa di maiale

2 limoni

1 radicchio tardivo

Olio extravergine d’oliva

Timo fresco

Pepe nero macinato

Zucchero a velo

Liquirizia in polvere

Sale q.b.

Preparazione della marinatura

Inizia la preparazione della coppa di maiale marinando la carne. In una pirofila, disponi le fette di coppa e condiscile con un filo d’olio, qualche fogliolina di timo fresco e una generosa macinata di pepe nero. Per un tocco di freschezza, aggiungi l’olio essenziale ricavato dalle scorze di limone, spremendole tra le dita. Copri la pirofila con pellicola trasparente e lascia marinare in frigorifero per almeno un’ora. Questo passaggio è fondamentale per insaporire la carne e renderla tenera.

Preparazione del radicchio e dello sciroppo di limone

Nel frattempo, prepara il radicchio. Mondate il cespo, eliminando le foglie esterne e il gambo. Tagliate il radicchio in spicchi e disponeteli su una teglia foderata di carta da forno. Conditeli con sale, un filo d’olio, timo fresco e una spolverata di zucchero a velo. Coprite con un foglio di carta da forno e sigillate con alluminio, quindi infornate a 180 °C per 25 minuti. Dopo questo tempo, rimuovete la carta e continuate la cottura per altri 10 minuti.

Per lo sciroppo di limone, sbollentate le scorze di limone in acqua per ridurre l’amaro. Ripetete l’operazione per tre volte. Una volta pronte, spremete i limoni per ottenere circa 80 g di succo e filtratelo in una casseruola. Aggiungete lo zucchero e le scorze sbollentate, portate a ebollizione e fate sobbollire fino a ottenere una consistenza sciropposa.

Cottura della coppa di maiale

Scaldate una griglia e rosolate le fette di coppa per 3-4 minuti per lato. Trasferitele su una placca e infornate a 180 °C per 2-4 minuti. Una volta cotte, coprite con un foglio di alluminio e lasciate riposare per 2 minuti. Questo passaggio permette ai succhi di distribuirsi uniformemente nella carne, rendendola ancora più saporita.

Infine, tagliate la coppa a fette e servitela calda, accompagnata dal radicchio cotto e dalle listerelle di scorza di limone in sciroppo. Completate il piatto con un pizzico di liquirizia in polvere per un tocco finale di sapore. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per una cena speciale o un pranzo importante.