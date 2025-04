Perché scegliere la friggitrice ad aria?

La friggitrice ad aria è diventata un elettrodomestico indispensabile nelle cucine moderne. Questo apparecchio consente di ottenere piatti croccanti e gustosi con una quantità minima di olio, rendendo i pasti più leggeri e salutari. La cottura avviene tramite circolazione di aria calda, simile a quella del forno, ma con tempi di preparazione notevolmente ridotti. Tra i piatti più amati, il pollo si presta perfettamente a questa modalità di cottura, permettendo di ottenere risultati succulenti e dorati.

Ricetta 1: Nuggets di pollo croccanti

Iniziamo con una ricetta che farà felici grandi e piccini: i nuggets di pollo. Per prepararli, prendete un petto di pollo e tagliatelo a cubetti spessi. Passate i pezzi prima nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Per una panatura extra croccante, ripetete il passaggio nelle uova e nel pangrattato. Cuocete i nuggets nella friggitrice ad aria a 180° per circa 15 minuti, mescolandoli a metà cottura. Un trucco per renderli ancora più gustosi è vaporizzare un po’ di olio sulla panatura prima di cuocerli.

Ricetta 2: Cosce di pollo aromatiche

Un’altra opzione deliziosa sono le cosce di pollo. Spennellate le cosce con un po’ d’olio e massaggiatele con un mix di rosmarino tritato, sale e pepe. Adagiatele nel cestello della friggitrice ad aria rivestito con carta forno e cuocete a 200° per 5 minuti. Girate le cosce e continuate la cottura per altri 5 minuti. Se preferite un sapore più intenso, potete prolungare la cottura di un paio di minuti. Questo metodo garantirà una pelle croccante e una carne tenera.

Ricetta 3: Pollo intero speziato

Infine, per chi ama le sfide in cucina, ecco come preparare un pollo intero in friggitrice ad aria. Preparate un mix di spezie e erbe aromatiche a piacere, aggiungendo anche un po’ di sale. Massaggiate bene la pelle del pollo con questa miscela profumata. Adagiate il pollo su un foglio di carta forno e cuocetelo a 200° per circa 30 minuti. La cottura può variare in base alla grandezza del pollo, quindi assicuratevi che non sia troppo grande per il cestello. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia e può essere accompagnato da verdure come peperoni o zucchine.