Introduzione al cenone della Vigilia

Il cenone della Vigilia rappresenta una tradizione culinaria molto sentita in Italia, dove il pesce è spesso il protagonista indiscusso. Se non avete ancora deciso cosa preparare per i vostri ospiti, ecco alcune idee che vi aiuteranno a comporre un menu indimenticabile. In questo articolo, esploreremo 15 ricette, dalle più classiche a quelle vegetariane, per soddisfare ogni palato.

Antipasti di pesce per iniziare con gusto

Per stuzzicare l’appetito, iniziate con un baccalà fritto. Questa ricetta, semplice e versatile, può essere preparata in diverse varianti, come in tempura o impanata con uova e pangrattato. Servitelo caldo, accompagnato da una salsa leggera. Un’altra opzione elegante è il carpaccio di ricciola, un piatto raffinato che richiede pochi ingredienti: ricciola cruda marinata con agrumi e pepe rosa. Non dimenticate il polpo e patate, un classico della cucina mediterranea, perfetto sia freddo che tiepido.

Primi piatti per tutti i gusti

Per il primo piatto, le linguine con gamberi e salmone sono un’ottima scelta. Con salmone affumicato, panna e asparagi, questo piatto è cremoso e ricco di sapore. Se cercate qualcosa di più originale, provate il risotto alla spigola, un piatto che unisce freschezza e sapore grazie all’aggiunta di limone e fumetto di pesce. Per i vegetariani, le lasagne alle cime di rapa offrono una variante gustosa e colorata, perfetta per chi non mangia carne o pesce.

Secondi piatti per un finale da leccarsi i baffi

Per i secondi piatti, i gamberoni in padella aromatizzati agli agrumi sono un’opzione veloce e scenografica. Se preferite un piatto più sostanzioso, l’orata in crosta di patate è un’ottima scelta, con un sapore delicato e una presentazione accattivante. Per chi cerca un’alternativa economica, le polpette di alici e patate sono facili da preparare e molto gustose. Infine, per i vegetariani, il polpettone di ceci è un’ottima soluzione, ricco di sapore e facile da preparare.

Conclusione

Comporre un menu per il cenone della Vigilia può sembrare complicato, ma con queste ricette avrete a disposizione una varietà di piatti che soddisferanno tutti i vostri ospiti. Che si tratti di pesce o di opzioni vegetariane, l’importante è creare un’atmosfera di festa e convivialità attorno alla tavola. Buon appetito e buone feste!