Scopri come preparare due antipasti originali e gustosi per ogni occasione.

Gamberi in crosta di mandorle: un antipasto croccante

I gamberi in crosta di mandorle rappresentano un antipasto perfetto per chi desidera stupire gli ospiti con un piatto originale e saporito. La preparazione è semplice e richiede pochi ingredienti, ma il risultato finale è un’esplosione di gusto e croccantezza. Per realizzare questa ricetta, è fondamentale scegliere gamberi freschi e di qualità. Iniziate sgusciando le code di gambero, mantenendo la codina per una presentazione più elegante.

Successivamente, immergete i gamberi in albumi sbattuti e ricopriteli con farina di mandorle. Questo passaggio è cruciale per ottenere una crosta leggera e ariosa. Dopo averli impanati, friggeteli in olio di arachidi caldo per circa due minuti. Il risultato sarà una crosta dorata e croccante che racchiude un cuore tenero e saporito. Serviteli caldi, spolverizzati di sale, per un antipasto che conquisterà tutti.

Baci di grana: un abbinamento perfetto

I baci di grana sono un’altra delizia da servire come antipasto. Questi piccoli bocconcini, dal sapore deciso, si abbinano perfettamente alla dolcezza della crema di zucca. Per prepararli, mescolate la granella di nocciole con il grana grattugiato e distribuite il composto in uno stampo di silicone, formando delle mezze sfere. Cuocete nel microonde per un minuto e lasciate raffreddare.

Nel frattempo, preparate la crema di zucca arrostendo la polpa con un pizzico di cannella. Una volta pronta, frullatela fino a ottenere una consistenza cremosa. Accoppiate i gusci di grana e farciteli con la crema di zucca. Questi baci salati, oltre a essere deliziosi, sono anche molto scenografici e porteranno un tocco di eleganza al vostro aperitivo.

Consigli per un aperitivo indimenticabile

Per rendere il vostro aperitivo ancora più speciale, potete accompagnare i gamberi in crosta di mandorle e i baci di grana con un buon vino bianco fresco. Inoltre, non dimenticate di presentare i piatti in modo accattivante: una bella disposizione su un vassoio decorato renderà il tutto ancora più invitante. Infine, potete arricchire il vostro menù con altre ricette, come i gamberi in crosta di farina di mais o i baci di dama di nocciola con caprino, per offrire una varietà di sapori ai vostri ospiti.