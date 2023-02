La Conchiglia è un ristorante premiato con una stella Michelin, che si affaccia sul lungomare di Arma di Taggia, una frazione marinara del comune di Taggia, a pochi chilometri da Sanremo. Scopriamo quali piatti propone in menù e quanto costa un pranzo o una cena.

Location

Il ristorante La Conchiglia è un piccolo ristorante di cucina gourmet che accoglie i propri ospiti in una location intima ed raffinata, caratterizzata da eleganti soffitti a volta che contribuiscono a dare calore all’atmosfera, pavimenti in marmo e tavoli tondi apparecchiati con lunghe tovaglie e centrotavola floreali.

Si trova in via Lungomare 33 ad Arma di Taggia, un piccolo borgo marittimo nella Riviera di Ponente che si anima soprattutto durante la stagione estiva, ma anche durante l’inverno offre scorgi e paesaggi meravigliosi per chi ama il mare.

Taggia è un comune noto per le sue olive taggiasche, che vengono confettate o destinate alla profuzione del pregiatissimo olio extravergine d’oliva, ma anche per le sue specialità tradizionali, tra cui spiccano i canestrelli salati ai semi di finocchio.

La Conchiglia apre tutti i giorni, a eccezione del mercoledì, a pranzo dalle 12.00 alle 15.00 e a cena dalle 19.30 alle 22.00.

Menù e prezzi

La cucina del ristorante, guidata dalla chef Anna Parisi, conserva un forte legame con la tradizione enogastronomica ligure e mette al centro i prodotti del territorio, che vengono utilizzati per creare gran parte dei piatti che compongono il menù: in primis il pesce, ma anche carne, verdure e, naturalmente, l’olio novello di produzione ligure.

Menù degustazione

La Conchiglia propone due diversi menù degustazione:

Il Menù Degustazione del Territorio (45 euro): comprende un primo piatto, un secondo piatto e un dessert, preparati con prodotti locali e ingredienti tipici della cucina ligure.

(45 euro): comprende un primo piatto, un secondo piatto e un dessert, preparati con prodotti locali e ingredienti tipici della cucina ligure. Il Menù Degustazione del Giorno (75 euro): varia quotidianamente e comprende un antipasto, un primo piatto, un secondo piatto e un dessert.

Antipasti

Tra gli antipasti figurano numerose specialità a base di pesce, dai calamaretti di lampara cotti in zemino coi chiodini di bosco (26 euro), alla pescata ligure cotta al vapore con verdure croccanti, olive taggiasche e salsa genovese (44 euro).

Non manca anche un crudo di pesce battuto al coltello (40 euro) e un antipasto a base di carne: il fegato d’oca cotto al torcione (36 euro).

Primi Piatti

Come primo piatto è possibile optare per i ravioli della Anna conditi con i funghi porcini della Valle Argentina (16 euro), per i tagliolini al tuorlo d’uovo con ragù di triglie (19 euro) o per gli spaghetti di Gragnano con bottarga di tonno e zafferano (23 euro). Se invece si preferisce il riso alla pasta, ecco servito un ottimo risotto col radicchio trevisano e seppioline (20 euro).

Secondi piatti

Tra le specialità a base di pesce citiamo la zuppa di pesce con pane tostato aromatizzato all’aglio (45 euro), il San Pietro con olive taggiasche, patate ed erbe aromatiche (39 euro) e i Gamberi di Sanremo scottati su passata di fagioli di Conio (16 euro).

Per quanto riguarda i secondi di carne, consigliamo il sottofiletto di Bue Langhe arrostito alle erbe di Liguria (38 euro) e lo scamoncino di vitella al forno con sugo di Vermentino e olive taggiasche (23 euro).