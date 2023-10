A Roma è presente un ristorante a dir poco singolare: si chiama Cencio La Parolaccia, e come lascia intuire il nome è un locale che ha fatto della goliardia il suo marchio di fabbrica. La Parolaccia è una storica trattoria a Trastevere, che da oltre 80 anni serve i piatti tipici della cucina romana, in un’atmosfera divertente e a tratti surreale. Se non siete permalosi e vi piacerebbe vivere un’esperienza unica nel suo genere, proseguite la lettura. Vi raccontiamo come nasce La Parolaccia, quali sono le specialità della casa e quanto si spende in media per un pranzo o una cena.

La storia del ristorante

Il ristorante Cencio La Parolaccia nasce nel lontano 1941, quando i coniugi Vincenzo, detto “Cencio”, e Renata de Santis decidono di avviare una trattoria nel Vicolo del Cinque 3, nel cuore di Trastevere, dove si trova ancora oggi. Fin dall’inizio, la coppia di distingue per il modo singolare di intrattenere i clienti, accompagnando i piatti con canzoni folkloristiche romanesche, spesso condite da termini piccanti e scurrili.

Il successo non tarda ad arrivare: l’idea piace e attira sempre più clienti, curiosi di assistere all’insolito spettacolo cabaretistico. Così, 10 anni più tardi, il ristorante viene ribattezzato “La Parolaccia”, per sottolineare la sua caratteristica principale. Da allora, la tradizione continua, passando di generazione in generazione. Oggi sono i figli di Cencio e Renata a gestire la trattoria e tener viva l’usanza di famiglia, senza cambiare nulla di ciò che l’ha reso famoso.

L’atmosfera

Entrando da Cencio – La Parolaccia, vi troverete in un ambiente rustico e accogliente, con tavoli in legno e sedie in legno. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze: qui non c’è posto per la buona educazione o il rispetto delle convenzioni sociali. Non appena vi siederete al vostro tavolo, infatti, sarete accolti da un cameriere che vi saluterà con un insulto. Seguiranno scherzi, provocazioni e sbeffeggiamenti da parte dello staff per tutta la durata della cena, accompagnati da canzoni romanesche in sottofondo e spettacoli coinvolgenti che renderanno la cena memorabile, tra risate e buon’umore.

Menù e prezzi

Cencio La Parolaccia è noto non solo per la sua atmosfera divertente e goliardica, ma anche per la qualità della sua cucina. Il menù è tradizionale e include i grandi classici della cucina romana, come la carbonara, la gricia e i rigatoni con la pajata. In settimana, dal lunedì al giovedì, è possibile ordinare a la carta, mentre il venerdì e il sabato viene proposto un menù fisso, che include un antipasto, due primi e due secondi a scelta, un contorno, un dolce e caffè. Il costo per una cena completa, incluso lo spettacolo della durata di 3 ore, è di 50 euro a persona.