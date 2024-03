Se vi trovate sul lago di Garda questo articolo fa per voi: leggete per scoprire quali sono i ristoranti più suggestivi con una romantica vista sul lago!

Il lago di Garda è uno dei tanti paesaggi che l’Italia offre, che rapisce il cuore di molti: ville antiche che si affacciano sulle rive, in completa armonia con la natura circostante, una tranquillità silenziosa che culla e scorci pittoreschi.

Questa zona è perfetta quando si parla di gite fuori porta, quando si ha voglia di allontanarsi dalla frenesia della città, per perdersi invece tra la natura e i piccoli borghi che si affacciano sul lago.

Ristoranti con vista sul lago di Garda

Forse la parte più bella di un viaggio o di una gita è il momento in cui bisogna decidere dove mangiare. Se vi trovate sul lago di Garda questo articolo fa per voi allora: leggete per scoprire quali sono i ristoranti più suggestivi con una romantica vista sul lago!

Esplanade

Ci troviamo a Desenzano del Garda, dove il locale Esplenade è il luogo migliore per consumare un pranzo o una cena all’aria aperta, gustando piatti sensazionali mentre lo sguardo si posa su una vista unica, quella delle acque del lago di Garda illuminate dai lampioni la sera e dal sole di giorno.

La Veranda

Spostandoci nella bella Salò troviamo invece La Veranda, un ristorante molto romantico caratterizzato da una sala fatta di sole vetrate, al cui esterno c’è una pedana, dove è possibile sia mangiare, sia rilassarsi con solo un cocktail.

L’atmosfera è perfetta per una cena al lume di candela, da condividere con la vostra dolce metà.

Osteria H2O

Una splendida terrazza si affaccia sulla vegetazione mediterranea e sulle acque placide del lago: Osteria H2O a Moniga del Garda regala un’esperienza fatta di sapori freschi e moderni, frutto di una ricerca e innovazione costante, il tutto immersi nel verde più incontaminato.

Capriccio

A Manerba una madre e una figlia hanno messo in piedi uno dei locali più rinomati della zona, che dal 1999 possiede anche una Stella Michelin.

Da Capriccio l’atmosfera è unica, grazie alla possibilità di gustare piatti sensazionali in una location immersa nella natura del lago di Garda.

LEGGI ANCHE