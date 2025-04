Scopri come la scienza alimentare incontra la robotica in un dolce innovativo

Un’innovazione dolce e tecnologica

La RoboCake rappresenta un’innovazione straordinaria nel campo della pasticceria, unendo tecnologia e gastronomia in un’unica creazione. Presentata all’Expo 2025 di Osaka, questa torta nuziale non è solo un dolce, ma un vero e proprio progetto di ricerca che esplora le potenzialità dei robot edibili. Realizzata dai ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia e della Scuola Politecnica Federale di Losanna, la RoboCake è un esempio di come la scienza possa trasformare anche i momenti più tradizionali come un matrimonio.

Ingredienti sorprendenti e funzionalità

La RoboCake non è solo bella da vedere, ma è anche funzionale. Gli orsetti robot che decorano la torta sono realizzati in gelatina, sciroppo e coloranti, e sono animati da un sistema pneumatico che permette loro di muoversi. Questo aspetto ludico e interattivo rende la torta un’attrazione non solo per il palato, ma anche per gli occhi. Ma non è tutto: la torta è dotata di batterie edibili al cioccolato fondente, una vera novità nel panorama gastronomico. Queste batterie, sicure per il consumo, possono alimentare luci LED sulla torta, creando un’atmosfera festosa e innovativa.

Un futuro alimentare innovativo

Il progetto RoboFood, che ha dato vita a questa torta robotica, è finanziato dall’Unione Europea e mira a sviluppare una nuova generazione di alimenti intelligenti. L’idea di unire la robotica alla scienza alimentare apre a scenari futuristici: i robot edibili potrebbero, ad esempio, essere utilizzati per consegnare cibo in aree difficili da raggiungere o per somministrare farmaci in modo innovativo. Dario Floreano, coordinatore del progetto, sottolinea l’importanza di queste innovazioni, che potrebbero migliorare la qualità della vita di molte persone, rendendo il cibo non solo nutriente, ma anche interattivo e divertente.