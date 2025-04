Scopri come preparare dei rotolini di pollo farciti con bacon e pomodorini, perfetti per ogni occasione.

Ingredienti per i rotolini di pollo

I rotolini di pollo sono un piatto versatile e gustoso, perfetto per una cena in famiglia o con amici. Per preparare questa deliziosa ricetta avrai bisogno di:

4 petti di pollo

8 fette di bacon

200 g di pomodorini

150 g di yogurt greco

2 spicchi d’aglio

50 g di parmigiano grattugiato

Rosmarino fresco

Sale e pepe q.b.

Preparazione dei rotolini di pollo

Inizia la preparazione dei rotolini di pollo stendendo i petti di pollo su un piano di lavoro. Condisci con sale e pepe. Spalma un velo di yogurt greco su ogni petto di pollo, aggiungendo un po’ di parmigiano grattugiato e uno spicchio d’aglio tritato. Arrotola i petti di pollo e avvolgili con le fette di bacon, assicurandoti che siano ben sigillati.

Preriscalda il forno a 200°C. Disponi i rotolini in una teglia e aggiungi i pomodorini tagliati a metà. Cospargi con rosmarino fresco e un filo d’olio d’oliva. Cuoci in forno per circa 30-35 minuti, fino a quando il bacon sarà croccante e il pollo ben cotto.

La salsa all’aglio e yogurt

Per accompagnare i rotolini, prepara una salsa cremosa mescolando lo yogurt greco con l’aglio rimanente, un pizzico di sale e pepe, e un po’ di succo di limone. Questa salsa non solo arricchisce il piatto, ma offre anche un contrasto fresco e leggero con il sapore intenso del bacon.

Varianti e suggerimenti

Se desideri un’alternativa più leggera, puoi sostituire il bacon con dello speck, che darà un sapore affumicato ma meno intenso. Inoltre, puoi farcire i petti di pollo con zucchine grigliate e un velo di formaggio spalmabile, per un tocco di freschezza. Servi i rotolini con un contorno di pomodorini arrosto o patate novelle per completare il piatto.

Questa ricetta è ideale anche per pranzi primaverili, grazie alla sua leggerezza e freschezza. La preparazione è semplice e veloce, perfetta per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto.