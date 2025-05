Ingredienti per il rotolo di sfoglia

Per preparare il rotolo di sfoglia con pesto alla trapanese e ricotta salata, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma gustosi. Ecco cosa ti serve:

2 fogli di pasta sfoglia

150 g di pesto alla trapanese

100 g di ricotta salata grattugiata

50 g di mandorle tritate

1 uovo

1 goccio di latte

Preparazione del rotolo di sfoglia

Iniziamo la preparazione del rotolo. Stendi un foglio di pasta sfoglia su un piano di lavoro e spalmaci sopra metà del pesto alla trapanese. Sovrapponi un secondo foglio di pasta sfoglia e distribuisci il resto del pesto. Arrotola il tutto dal lato lungo, facendo attenzione a non lasciare eccesso di pesto all’esterno.

Una volta ottenuto il rotolo, posizionalo su una teglia foderata con carta da forno e mettilo in freezer per circa 15-20 minuti. Questo passaggio è fondamentale per facilitare il taglio delle rondelle.

Taglio e cottura

Dopo il riposo in freezer, estrai il rotolo e utilizzando un coltello affilato o delle forbici, incidi il rotolo a intervalli regolari di 3-4 cm, senza arrivare fino in fondo. Questo creerà delle rondelle che rimarranno attaccate alla base. Sposta le rondelle lateralmente in modo alternato per dare un aspetto decorativo al tuo antipasto.

In una ciotola, sbatti un uovo con un goccio di latte e spennella la superficie delle rondelle. Cospargi con le mandorle tritate e inforna a 200 °C per 25-30 minuti, fino a quando non saranno dorate e croccanti.

Servire il rotolo di sfoglia

Una volta sfornato, completa il tuo rotolo di sfoglia con una generosa grattugiata di ricotta salata. Questo passaggio finale non solo arricchisce il piatto di sapore, ma lo rende anche visivamente accattivante.

Il rotolo di sfoglia con pesto alla trapanese e ricotta salata è un antipasto perfetto per ogni occasione, dalle cene informali alle feste. La sua preparazione semplice e veloce lo rende ideale anche per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli. Provalo e porta un pezzo di Sicilia sulla tua tavola!