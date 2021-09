Descrizione

Il cavolfiore è un ortaggio invernale tra i più gustosi e versatili, ideale da portare in tavola sia come antipasto, sia come contorno o primo piatto, abbinato a pasta, riso o altri cereali. Oggi vi proponiamo un’insalata speziata e ricca di gusto, ideale da servire anche nelle occasioni speciali per sorprendere i propri ospiti. Scoprite come preparare il cavolfiore alla catalana, condito con ingredienti squisitamente mediterranei.