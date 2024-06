Descrizione

I falafel sono delle gustose polpette di ceci fritte tipiche della cucina mediorientale, che spesso vengono servite con delle salse. La più famosa è senz’altro la salsa allo yogurt, aromatizzata con l’aggiunta di menta e succo di limone. Il suo sapore fresco e leggermente acidulo, la sua cremosità e la sua leggerezza la rendono perfetta per accompagnare i falafel (anche di fave, lenticchie o cicerchie) e qualsiasi altra specialità dal gusto intenso e speziato. In questa ricetta vi spieghiamo come preparare a salsa per falafel allo yogurt utilizzando il Bimby, in tutta semplicità e in pochissimi minuti.