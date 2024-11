Un dolce tradizionale con un tocco moderno

La sbrisolona è un dolce tipico della tradizione italiana, particolarmente apprezzato in autunno. Questa ricetta, reinterpretata con l’aggiunta di nocciole e mandorle, si arricchisce ulteriormente grazie a una deliziosa ganache al cioccolato e una riduzione di Cassis. Il risultato è un dessert che non solo conquista il palato, ma anche la vista, perfetto per le occasioni speciali o per una merenda raffinata.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la sbrisolona, avrai bisogno di ingredienti semplici ma di alta qualità. Gli ingredienti principali includono farina, zucchero, burro, nocciole, mandorle, tuorli d’uovo e grappa. La preparazione richiede circa un’ora e quindici minuti, più un riposo di otto ore per la ganache.

Inizia portando il latte a bollore con il miele e versalo sul cioccolato, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Lascia raffreddare e unisci la panna, mescolando delicatamente. Copri e fai riposare in frigorifero.

Per la base della sbrisolona, mescola le farine con lo zucchero, il sale e la scorza di limone. Aggiungi il burro freddo a cubetti e lavora il composto fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungi i tuorli e la grappa, impastando fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versa metà dell’impasto in uno stampo a cerniera e schiaccia leggermente. Sbriciola il resto dell’impasto sopra la base e cuoci in forno statico a 160°C per circa 40 minuti. Una volta cotta, lascia raffreddare.

Servire con eleganza

Prima di servire, monta la ganache con le fruste elettriche fino a ottenere un composto spumoso. Servi la sbrisolona accompagnata dalla ganache al cioccolato e qualche goccia di crema di Cassis per un contrasto di sapori che stupirà i tuoi ospiti.

Questa ricetta non è solo un dolce, ma un’esperienza culinaria che unisce tradizione e innovazione. Perfetta per le cene autunnali o per festeggiare un’occasione speciale, la è destinata a diventare un classico nella tua cucina.