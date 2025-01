Un angolo di tradizione marchigiana

La locanda Le Fate, situata nel cuore delle Marche, è un vero e proprio rifugio per gli amanti della cucina tradizionale. Tra i piatti più apprezzati ci sono le tagliatelle ai funghi porcini e gli gnocchi con radicchio, salsiccia, panna e noci, due specialità che hanno conquistato i palati dei clienti più affezionati. Ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, rispettando le ricette tipiche della regione.

Pizza e innovazione culinaria

Ma la locanda non si limita solo ai piatti tradizionali. Trisha, la proprietaria, ha saputo unire la tradizione con l’innovazione, offrendo anche una selezione di pizze gourmet. Grazie alla sua formazione presso la Nazionale Italiana Pizzaioli, Trisha ha perfezionato la sua tecnica, creando combinazioni uniche come la pizza con asparagi, guanciale, porcini e mozzarella di bufala. Questa proposta ha riscosso un grande successo, attirando anche i palati più esigenti.

Un menù per tutti i gusti

Il menù della locanda Le Fate è pensato per soddisfare ogni tipo di cliente. Oltre alla grigliata mista, che rappresenta un must per gli amanti della carne, spicca l’agnello cotto nel forno a legna, un piatto che esalta i sapori autentici della cucina marchigiana. Non mancano opzioni vegetariane, come le bruschette e i taglieri con affettati al coltello, che offrono un’ottima alternativa per chi cerca piatti leggeri ma gustosi.

Prezzi accessibili e qualità garantita

La locanda Le Fate si distingue anche per i suoi prezzi accessibili, con piatti che variano da 20 a 30 euro. Questo rende l’esperienza gastronomica non solo deliziosa, ma anche alla portata di tutti. La qualità dei piatti, unita all’atmosfera accogliente del locale, fa sì che ogni visita sia un’esperienza memorabile.

Informazioni utili

Per chi desidera provare queste delizie culinarie, la locanda Le Fate si trova in via Alighieri a Smerillo. Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il numero 0734270454. Non perdere l’occasione di scoprire i sapori autentici delle Marche in un ambiente familiare e accogliente.