Un abbinamento inaspettato

Il cotechino, tradizionale salume italiano, si sposa in modo sorprendente con lo zabaione, creando un piatto che sfida le convenzioni gastronomiche. Questa combinazione, apparentemente insolita, è stata riscoperta dallo chef Luca Marchini, noto per la sua abilità nel reinterpretare i piatti della tradizione. In occasione della giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare, Marchini ha presentato questa ricetta innovativa, che non solo celebra i sapori autentici, ma invita anche a riflettere sull’importanza del recupero degli alimenti.

La ricetta del cotechino con zabaione

Per preparare questo piatto, è fondamentale utilizzare ingredienti di alta qualità. Il cotechino deve essere cotto con attenzione per garantire una consistenza perfetta. Dopo averlo lessato, si procede a raffreddarlo e a tagliarlo a cubetti. La pastella di farina di riso, utilizzata per friggere i cubetti di cotechino, conferisce una croccantezza unica, mentre le cipolle brasate all’aceto balsamico aggiungono un tocco di dolcezza e acidità, bilanciando i sapori del piatto.

Preparazione dello zabaione semi salato

Lo zabaione, tradizionalmente dolce, viene qui reinterpretato in chiave salata. La preparazione richiede attenzione e pazienza: i tuorli d’uovo vengono montati a bagnomaria con Marsala e un pizzico di sale, creando una crema soffice e spumosa. Questo zabaione semi salato si sposa perfettamente con il cotechino, creando un equilibrio di sapori che sorprende il palato. L’emulsione all’aceto balsamico, preparata con latte e olio di girasole, completa il piatto, aggiungendo una nota di freschezza e acidità.

Un piatto da servire con creatività

Per presentare il cotechino con zabaione in modo accattivante, si consiglia di posizionare al centro del piatto un cucchiaio di cipolle brasate, coprendole con lo zabaione semi salato. Intorno, si possono disporre i cubetti di cotechino croccante, creando un gioco di consistenze e colori. Questo piatto non è solo un omaggio alla tradizione culinaria italiana, ma anche un esempio di come la creatività in cucina possa portare a risultati sorprendenti e deliziosi.