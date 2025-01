Origini storiche degli speakeasy

Il termine speakeasy ha origini affascinanti, risalenti al periodo del Proibizionismo negli Stati Uniti, tra il 1920 e il 1933. Durante questi anni, la produzione e la vendita di alcolici erano vietate, portando alla nascita di locali clandestini dove gli amanti dei cocktail si riunivano in segreto. L’accesso a questi bar era garantito solo tramite una parola d’ordine, creando un’atmosfera di esclusività e mistero.

Il primo utilizzo del termine risale alla fine del 1800, a Pittsburgh, dove un gestore di un saloon, per evitare di pagare tasse elevate, decise di continuare la sua attività in modo clandestino, invitando i clienti a parlare piano per non destare sospetti. Questo spirito di ribellione e creatività ha dato vita a cocktail iconici che ancora oggi sono serviti nei bar di tutto il mondo.

Il fenomeno degli speakeasy a Milano

Negli ultimi anni, Milano ha visto un rinnovato interesse per gli speakeasy, che si sono affermati come una delle tendenze più intriganti nella scena della mixology. Questi locali, spesso caratterizzati da un’atmosfera vintage e da un arredamento scuro e accogliente, offrono un’esperienza unica, dove il cliente può gustare cocktail preparati con ingredienti di alta qualità e tecniche innovative.

Nonostante la crescente popolarità di altri format come i listening bar, gli speakeasy milanesi continuano a mantenere il loro fascino. Alcuni di essi sono addirittura presenti nelle classifiche internazionali, come la World’s 50 Best Bars, dimostrando che Milano è un punto di riferimento per gli amanti dei cocktail e della cultura del bere bene.

I migliori speakeasy da non perdere a Milano

Se sei alla ricerca di un’esperienza autentica, Milano offre una varietà di speakeasy che meritano di essere esplorati. Tra i più noti, troviamo Mag Cafè, un locale che combina l’arte della mixology con un’atmosfera calda e accogliente. Un altro esempio è Dry Milano, famoso per i suoi cocktail creativi e l’arredamento elegante.

Per accedere a questi locali, è spesso necessario conoscere la parola d’ordine o seguire indizi nascosti, rendendo ogni visita un’avventura. La combinazione di storia, segretezza e innovazione rende gli speakeasy milanesi un’esperienza imperdibile per chiunque desideri immergersi nella cultura del cocktail.