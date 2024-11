Il nusät: un dolce della tradizione

Il nusät è un tortino di zucca tipico dell’Oltrepò pavese, una preparazione che affonda le radici nella tradizione culinaria locale. Questo piatto, non molto conosciuto al di fuori della regione, veniva tradizionalmente servito durante la sera delle Sette Cene, un evento che precede il Natale e che unisce cucina, religione e ritualità. La cena delle Sette Cene, infatti, è caratterizzata da sette portate che richiamano i sette peccati capitali e i giorni della creazione, rendendo il nusät non solo un piatto da gustare, ma anche un simbolo di un momento di condivisione e riflessione.

Ingredienti e preparazione del nusät

Per preparare il nusät, gli ingredienti principali sono la zucca, le uova, il grana, il pangrattato, il sale, il pepe e la noce moscata. La preparazione inizia con la pulizia della zucca: è necessario tagliarla, privarla dei semi e lessarla. Ci sono diversi metodi per cuocere la zucca: si può optare per la cottura al vapore, in acqua o al forno. Una volta cotta, la polpa viene schiacciata e mescolata con gli altri ingredienti. Questo tortino rappresenta un perfetto esempio di come la cucina tradizionale utilizzi ingredienti semplici per creare piatti ricchi di sapore e significato.

Un piatto da condividere

Il nusät non è solo un piatto da servire, ma un modo per riunire le persone attorno a una tavola. La sua preparazione richiede tempo e attenzione, rendendolo un’ottima scelta per occasioni speciali o per le festività. Una volta cotto, il tortino può essere decorato con gherigli di noce, aggiungendo un tocco di croccantezza e un sapore in più. Servito caldo, il nusät è un piatto che conquista tutti, dai più piccoli ai più grandi, grazie alla sua consistenza morbida e al suo sapore avvolgente. È un invito a riscoprire le tradizioni culinarie e a valorizzare i prodotti locali, in un’epoca in cui la cucina è sempre più globalizzata.