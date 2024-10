Un incontro tra civiltà

La recente visita di Francesco Lollobrigida in Egitto ha rappresentato un momento significativo per rafforzare i legami tra Italia ed Egitto. In un contesto di crescente cooperazione internazionale, il Ministro dell’Agricoltura ha inaugurato il primo mercato contadino d’Africa ad Alessandria, un’iniziativa che mira a promuovere l’agricoltura locale e a sostenere i produttori. Questo evento non è solo un passo avanti per l’economia locale, ma anche un simbolo di come la collaborazione tra due grandi civiltà possa portare benefici reciproci.

Il mercato contadino: un progetto ambizioso

Il farmer’s market, operativo ogni sabato nella centralissima Piazza Saad Zaghloul, è il primo di una serie di mercati che si prevede di sviluppare in tutto il Mediterraneo e l’Africa. Questo progetto, parte del Piano Mattei per l’Africa, è sostenuto dalla Fondazione Campagna Amica di Coldiretti e ha l’obiettivo di rafforzare le filiere alimentari nei paesi più vulnerabili. La presenza di una ventina di produttori locali offre ai cittadini l’opportunità di acquistare prodotti freschi e di qualità, promuovendo al contempo l’economia locale.

Un messaggio di pace e cooperazione

Durante la sua visita, Lollobrigida ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Stati amici, evidenziando come Italia ed Egitto possano lavorare insieme per affrontare le sfide globali. Il Ministro ha anche reso omaggio ai soldati italiani caduti nella battaglia di El Alamein, un gesto che sottolinea il valore della memoria storica e del sacrificio. In un momento in cui il mondo è segnato da conflitti e divisioni, il richiamo alla pace e alla cooperazione è più che mai attuale.