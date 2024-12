Il tonno di coniglio: un antipasto tradizionale

Il tonno di coniglio è un antipasto tipico della tradizione piemontese, spesso preparato con le parti meno nobili del coniglio, recuperando così gli avanzi dell’arrosto della domenica. Questo piatto, che affonda le radici nella cultura gastronomica locale, è un esempio perfetto di come la cucina possa trasformare ingredienti semplici in un’esperienza culinaria straordinaria. Lo chef Giovanni Ruggieri, con la sua ricetta, ci guida attraverso i sapori autentici di questa preparazione, arricchita da verdure fresche e colorate.

Ingredienti e preparazione

Per preparare il tonno di coniglio con verdure, è necessario un mix di ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono cosce di coniglio, carote, cipolle, sedano, peperoni, zucchine e cavolfiore. La preparazione inizia con la creazione di un soffritto di verdure, che viene poi unito al coniglio rosolato e cotto lentamente in forno. Questo metodo di cottura permette ai sapori di amalgamarsi perfettamente, creando un piatto ricco e saporito.

Una volta cotto, il coniglio viene spolpato e servito con il suo fondo di cottura e le verdure brasate, offrendo un’esperienza gustativa unica. La ricetta è perfetta per un pranzo della domenica in famiglia o per un’occasione speciale, dove si desidera stupire gli ospiti con un piatto tradizionale e ricco di storia.

Chi è Giovanni Ruggieri

Giovanni Ruggieri, classe 1984, è un chef di origini miste, nato a Betlemme e cresciuto in Piemonte. La sua formazione culinaria è stata influenzata da importanti maestri, tra cui chef stellati come Enrico Crippa. Ruggieri è noto per il suo impegno sociale, coordinando il ristorante sociale L’orto in cucina a Novara, dove giovani con disabilità possono esprimere la loro creatività in cucina. La sua passione per la cucina piemontese e la sua dedizione alla valorizzazione dei prodotti locali si riflettono in ogni piatto che prepara.

Un piatto da provare

Il tonno di coniglio con verdure è un piatto che merita di essere provato. La combinazione di sapori e la storia che lo accompagna lo rendono un antipasto unico nel suo genere. Se siete alla ricerca di un modo per portare un po’ di Piemonte sulla vostra tavola, questa ricetta è ciò che fa per voi. Non dimenticate di accompagnare il piatto con un buon vino locale per esaltare ulteriormente i sapori.