Un piatto simbolo della cucina campana

Gli spaghetti alla Nerano rappresentano un vero e proprio simbolo della cucina campana, un piatto che riesce a racchiudere in sé la freschezza degli ingredienti e la tradizione culinaria di una regione ricca di sapori. Questa ricetta, che affonda le radici nella storia gastronomica di Massa Lubrense, è stata recentemente reinterpretata dallo chef Luigi Stinga, noto per il suo ristorante Talea al Mandarin Oriental di Abu Dhabi. La sua passione per la cucina campana emerge chiaramente in questo piatto, che evoca ricordi d’infanzia e momenti di convivialità.

Ingredienti freschi e preparazione semplice

La preparazione degli spaghetti alla Nerano è semplice ma richiede ingredienti di alta qualità. Per quattro persone, avrete bisogno di:

700 grammi di spaghetti

300 grammi di zucchine

Olio extravergine d’oliva

Grana grattugiato

Basilico fresco

Pepe nero

Iniziate mondata le zucchine e tagliatele a rondelle sottili. Friggetele in olio bollente fino a doratura, scolandole su carta assorbente e profumandole con basilico fresco spezzettato. Cuocete gli spaghetti in acqua salata e scolateli al dente, conservando un po’ di acqua di cottura. Saltate gli spaghetti con le zucchine in una padella con olio, aggiungendo grana grattugiato e basilico. Servite con una spolverata di pepe e foglie di basilico fresco per un tocco finale.

Un viaggio nei sapori della tradizione

Questo piatto non è solo un pasto, ma un vero e proprio viaggio nei sapori della tradizione campana. Ogni forchettata di spaghetti alla Nerano racconta una storia, quella di un territorio ricco di cultura e di ingredienti freschi. La combinazione di zucchine fritte e pasta, unita al profumo del basilico, crea un’armonia di sapori che conquista chiunque lo assaggi. È un piatto che può essere facilmente replicato anche a casa, permettendo a tutti di portare un pezzo di Campania sulla propria tavola.