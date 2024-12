Che cos’è la scottona?

La scottona è un termine che si riferisce a una particolare categoria di carne bovina, specificamente a femmine giovani di bovini che non hanno mai partorito. Questa carne è molto apprezzata per le sue caratteristiche organolettiche, che la rendono tenera e saporita. Per essere considerata scottona, l’animale deve avere un’età compresa tra i 15 e i 22 mesi. Non si tratta di una razza specifica, ma piuttosto di una classificazione basata sull’età e sullo stato riproduttivo dell’animale.

Origine e significato del termine

Le origini del termine “scottona” non sono del tutto chiare. Alcuni esperti suggeriscono che derivi da un’antica distinzione tra carni “fredde” e “calde”. Le carni fredde provenivano da animali più anziani o castrati, mentre le carni calde erano quelle di animali giovani e freschi. Un’altra teoria, meno accreditata, suggerisce che il termine possa derivare dal dispiacere di un contadino nel dover macellare una giovane femmina. Indipendentemente dalla sua origine, la scottona è oggi considerata una carne di alta qualità.

Caratteristiche della carne di scottona

La carne di scottona è rinomata per la sua tenerezza e il suo sapore intenso. Grazie alla giovane età dell’animale, i tessuti muscolari sono maturi ma non ancora sottoposti a sforzi, il che conferisce alla carne una consistenza morbida. Inoltre, la presenza di piccole infiltrazioni di grasso, note come marezzature, contribuisce a rendere la carne saporita e succulenta. Durante la cottura, queste marezzature si sciolgono, arricchendo ulteriormente il gusto del piatto.

Come cucinare la scottona

La scottona si presta a diverse modalità di cottura, ma è particolarmente indicata per preparazioni veloci che ne esaltano il sapore. È consigliabile cuocerla sulla griglia, allo spiedo, in padella o sulla piastra. Prima della cottura, è importante tirarla fuori dal frigorifero almeno 30 minuti prima per permettere alla carne di raggiungere la temperatura ambiente. Durante la cottura, è fondamentale non pungerla con la forchetta, per evitare che i succhi si disperdano, rendendo la carne secca.

Ricette con la scottona

Ci sono molte ricette deliziose che si possono preparare con la scottona. Una delle più apprezzate è la tagliata di scottona, servita con rucola e scaglie di parmigiano. Altre opzioni includono hamburger di scottona con cipolle caramellate, bombette pugliesi, involtini di carne e, durante l’estate, un fresco carpaccio. Gli spiedini di scottona e la tartare accompagnata da verdure di stagione sono altre preparazioni che mettono in risalto la qualità di questa carne.