Descrizione

Il semifreddo al cioccolato e nocciole è un goloso dolce al cucchiaio estivo, ideale da servire a merenda o a fine pasto in alternativa al gelato. Un dessert cremosissimo, dal delizioso sapore e profumo di gianduia che tanto piace a grandi e piccini: questo semifreddo fatto in casa con panna e latte condensato è una vera delizia per occhi e palato. Scoprite come prepararlo seguendo la nostra ricetta facile e veloce.