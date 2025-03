Ingredienti per le seppie gratinate

Per preparare le seppie gratinate al forno, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

4 seppie di medie dimensioni

200 g di pancarré

1 peperone rosso

50 g di olive nere

30 g di capperi dissalati

4 patate medie

1 bicchiere di vino rosso

Olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco tritato per guarnire

Preparazione delle seppie

Iniziamo la preparazione delle seppie gratinate staccando i tentacoli dalle sacche. Una volta separati, eliminiamo il becco, gli occhi e l’osso dalle sacche. In un tegame, mettiamo le sacche e i tentacoli e copriamo con il vino rosso. Facciamo stufare a fuoco medio per circa 8 minuti, fino a quando le seppie diventano tenere.

Dopo aver cotto le sacche, rimuoviamole dal tegame e continuiamo a cuocere i tentacoli per altri 10 minuti. Una volta pronti, scoliamo i tentacoli e tritiamoli finemente. Mescoliamo il trito con metà del pancarré frullato, il peperone, le olive e i capperi dissalati per ottenere una farcia saporita.

Preparazione del letto di patate

Nel frattempo, peliamo le patate e tagliamole a fette spesse circa 3 mm. Sbollentiamo le fette in abbondante acqua salata per circa 4 minuti, quindi scoliamole e asciughiamole bene. In una teglia unta d’olio, disponiamo le fette di patate in modo uniforme, creando un letto su cui adagiare le seppie.

Farciremo ora le sacche delle seppie con il mix di pane e le sistemeremo sopra le patate. Spolverizziamo con il restante pancarré frullato, un po’ di prezzemolo tritato, sale, pepe e un filo d’olio. Inforniamo la teglia in forno preriscaldato a 200 °C per circa 10 minuti, fino a doratura.

Servire le seppie gratinate

Una volta sfornate, le seppie gratinate al forno possono essere servite immediatamente. Accompagnatele con le patate dorate e croccanti, completando il piatto con un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di prezzemolo fresco. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per una cena speciale o un pranzo in famiglia.

Le seppie gratinate rappresentano un’alternativa gustosa e leggera rispetto ad altre preparazioni di pesce, come le seppie in umido o le seppie fritte. Provale e lasciati conquistare dal loro sapore unico!